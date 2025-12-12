Haberler

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nde Brann'ı 4-0 Mağlup Etti.

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann'ı 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Anderson Talisca'nın 3 gol attığı maçta Kerem Aktürkoğlu da bir gol kaydetti.

(İSTANBUL) - UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının altıncı maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanan müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çaldı.

Sarı lacivertli temsilcimiz, Norveçli takımı 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe'de 3 gol imza atan Anderson Talisca karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Temsilcimizin 1 golünü ise Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

