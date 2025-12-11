Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'in Brann ekibini 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Talisca kaydetti. İlk yarıda gösterilen etkili performansla avantaj sağlandı.
Stat: Brann
Hakemler: Willy Delajod, Erwan Finjean, Valentin Evrard (Fransa)
Brann: Dyngeland, de Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sorensen, Pedersen (Dk. 26 Larsen), Mathisen, Castro, Holm
Fenerbahçe : Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Goller: Dk. 5 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 36 ve 44 Talisca ( Fenerbahçe )
Kırmızı kart: Dk. 18 Helland (Brann)
Sarı kartlar: Dk. 14 Brown ( Fenerbahçe ), Dk. 20 Freyr Alexandersson (Teknik direktör) (Brann)
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in Brann ekibiyle Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Skriniar'ın ortasında ceza sahasında Kerem'in pasında penaltı noktasında topla buluşan En-Nesyri'nin şutunda kaleci, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
32. dakikada İsmail Yüksek'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
39. dakikada Brown'un soldan ortasında penaltı noktasının gerisinden Talisca'nın gelişine vole vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.
44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.