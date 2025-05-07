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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir
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Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlarken, kaleci pozisyonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı dünyaca ünlü kaleci Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Kritik maçlarda inanılmaz kurtarışlar yapan Martinez rakip takım ve taraftarlara yaptığı hareketlerle de akıllara gelen bir kaleci.

Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayan Fenerbahçe'de Emiliano Martinez sesleri yükseliyor. Arjantinli kaleci için Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan iyi haber geldi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Fenerbahçe, Fanatik'in haberine göre öncelikli aday olarak Emiliano Martinez'i belirledi.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Öte yandan Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan Emiliano Martinez müjdesi geldi. Haberde Premier Lig ekibinin Andriy Lunin ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmesi durumunda Martinez ile vedalaşacağı belirtildi.

Real Madrid'de Courtois'nın arkasında bekleyen ve as kaleci olmak isteyen Lunin'in de Aston Villa'ya transferine sıcak baktığı vurgulandı.

İngiliz ekibi, Lunin transferini bitirmesi halinde Emiliano Martinez için gelen teklifleri değerlendirecek. Deneyimli kalecinin Suudi Arabistan'dan da talipleri var.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıMehmet KÜMEK:

karakteri tamda fenere yakışan bir kaleci alın alın sizde sırıtmaz??

Yorum Beğen147
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Haber YorumlarıKemal A55:

fenerbahçe ön kendine 1 başkan alsın şaklabanlarla yönetilmez kulüp

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıkdr:

mert hakanı azad etcekler anlaşılan :)

Yorum Beğen53
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Haber Yorumlarıtokuşbey:

tamda fenere yakışan karakter yoksunu biri.

Yorum Beğen41
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Haber YorumlarıAlper eren:

tam fenere yakışacak karakterde bir kaleci.. Yalnız o resimlerdeki hareketi türkiyede yaparsa o elindeki objeyi ona monte ederler.

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Haber YorumlarıOrhan Demir:

Tam kendilerine yakisir bir oyuncu. adamlar nerede karakter yoksunu var, onu transfer ediyorlar

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Ali Koç "Ben olduğum sürece Fenerbahçe' yi şampiyon yapmayacaklar" demedi mi dedi. O yüzden bu ihtimalin ortadan kalkması için Ali Koç un istifası şarttır.

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Haber Yorumlarıerman genç :

Muslera gibi Efendi Herkesin saydığı değil Sövdüğü bir kaleci yakışır sırıtmaz Fb de,,!

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Haber Yorumlarımastique:

Gs karakterine yakisir melonun uzun zamandir eksik olan karaktersizlik boslugunu da doldurur

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

MHY da üstüne bindirir stad ta dolastirsiniz artık ??

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