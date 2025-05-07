Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Öyle bir kaleci alacaklar ki her maç olay çıkabilir
Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlarken, kaleci pozisyonunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı dünyaca ünlü kaleci Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Kritik maçlarda inanılmaz kurtarışlar yapan Martinez rakip takım ve taraftarlara yaptığı hareketlerle de akıllara gelen bir kaleci.
Livakovic'in ayrılık ihtimaline karşı kaleci arayan Fenerbahçe'de Emiliano Martinez sesleri yükseliyor. Arjantinli kaleci için Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan iyi haber geldi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Fenerbahçe, Fanatik'in haberine göre öncelikli aday olarak Emiliano Martinez'i belirledi.
Öte yandan Fenerbahçe'ye Aston Villa'dan Emiliano Martinez müjdesi geldi. Haberde Premier Lig ekibinin Andriy Lunin ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmesi durumunda Martinez ile vedalaşacağı belirtildi.
Real Madrid'de Courtois'nın arkasında bekleyen ve as kaleci olmak isteyen Lunin'in de Aston Villa'ya transferine sıcak baktığı vurgulandı.
İngiliz ekibi, Lunin transferini bitirmesi halinde Emiliano Martinez için gelen teklifleri değerlendirecek. Deneyimli kalecinin Suudi Arabistan'dan da talipleri var.