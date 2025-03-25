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Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında Bodrum FK ile karşılaşmak için hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Mourinho eşliğinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Sakatlık sürecini geride bırakan Diego Carlos da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 29. hafta maçında cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sakatlığını atlatan Diego Carlos, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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