25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha

25 maçta 26 gollük katkı yaptı! Fenerbahçe'den bir yıldız transfer daha
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli kulübün gündemine son olarak MLS ekiplerinden FC Cincinnati forması giyen Evander geldi. 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 25 maçta 17 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertilerin gündemine son olarak Cincinnati'den sürpriz bir ismi aldığı iddia edildi.

25 MAÇTA 26 GOLE KATKI SAĞLADI

Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşma zemini arayan Fenerbahçe'nin listesinde sürpriz bir isim daha olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekibi Cincinnati forması giyen Evander'i gündemine aldı. Haberde sarı-lacivertlilerin Brezilyalı 10 numarayı kadrosuna katmak için harekete geçeceği aktarıldı. Bu sezon Cincinnati formasını 25 maçta giyen Evander, 17 gol ve 9 asistlik skor katkısı yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

16 yıllık bankacı her şeyi geride bıraktı! Yeni mesleği şaşırtıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.