Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı karşılaşma öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman, core çalışmaları ve taktiksel antrenmanlarla sona erdi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında yarın saat 20.30'da Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlandı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idman; dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Beyoğlu Yeni Çarşı maçının hazırlıklarını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
