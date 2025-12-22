Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için kampa girdi

Fenerbahçe, yarın evinde Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL