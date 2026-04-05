Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta yaşanan önemli anlar ve penaltı kararı, karşılaşmaya damga vurdu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Talisca'nın pasında Guendouzi'nin yayın hemen gerisinden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı sağdan kornere çeldi.
56. dakikada paslaşarak kullandıkları korner sonrası Guendouzi'nin ortasında Gökhan'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu.
57. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol iptal edildi.
60. dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırınca Sidiki Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cherif'in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
73. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.
74. dakikada savunma arkasına atılan pasta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda Ersin, gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
85. dakikada Kerem'in pasında Sidiki Cherif'in vuruşunda kaleci Ersin'in müdahalesi sonrası top kalenin üzerinden kornere gitti.
90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
90+11. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 84), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Dorgeles Nene, Marco Asensio (Fred dk. 24), Anthony Musaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 62), Anderson Talisca (Sidiki Cherif dk. 59)
Yedekler: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo (Gökhan Sazdağı dk. 46), Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi (Salih Uçan dk. 86), Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 67), Kristjan Asllani (Milot Rashica dk. 67), Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Hyun-Gyu Oh (Mustafa Hekimoğlu dk. 90)
Yedekler: Devis Vasquez, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Yılmaz, Jota Silva
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Dorgeles Nene, Jayden Oosterwolde, Ederson, Domenico Tedesco (Teknik Direktör) (Fenerbahçe) Ersin Destanoğlu, Wilfred Ndidi, Rıdvan Yılmaz, Emmanuel Agbadou (Beşiktaş) - İSTANBUL