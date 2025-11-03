Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 ile Geçerek Önemli Bir Geri Dönüş Yaptı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'a karşı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak puanını 25'e yükseltti. İsmail Yüksek ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe, Jhon Duran ile galibiyeti elde etti.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken üstlendi. Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 5'inci dakikada El Bilal Toure ve 22'nci dakikada Emirhan Topçu'nun attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. 26'ncı dakikada Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü tamamen ele alan Fenerbahçe, 32'nci dakikada İsmail Yüksek, 45+2'nci dakikada Marco Asensio ve 83'üncü dakikada Jhon Duran'ın attığı gollerle önemli bir geri dönüşe imza attı. Bu sonucun ardından puanını 25 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşürdü.

FENERBAHÇE LİGDE YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu periyotta Kocaelispor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe, Alanyaspor, Kasımpaşa ile Samsunspor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrıldı.

JHON DURAN LİGDEKİ AÇILIŞI BEŞİKTAŞ İLE YAPTI

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, Süper Lig'deki ilk golünü Beşiktaş'a karşı kaydetti. 66'ncı dakikada Youssef En Nesyri'nin yerine oyuna dahil olan 21 yaşındaki golcü oyuncu, 83'üncü dakikada attığı golle sarı-lacivertlilere derbi galibiyetini getirdi. Öte yandan Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda ekibi Feyenoord ile Kadıköy'de oynanan ve 5-2 kazandıkları maçta da 1 gol kaydetmişti.

FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ'A KARŞI 500'ÜNCÜ GOLÜNÜ İSMAİL YÜKSEK ATTI

Sarı-lacivertli ekibin 26 yaşındaki orta sahası İsmail Yüksek, Beşiktaş deplasmanında attığı golle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı 500'üncü golünü attı. Bu gol İsmail'in kendi kariyerindeki ilk Süper Lig golü olarak da kayıtlara geçti. Maçı 3-2 kazanan sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'a karşı attığı gol sayısı da 502 oldu.

ASENSIO LİGDEKİ 3'ÜNCÜ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Marco Asensio, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçında skoru 2-2'ye getirdi. Daha önce ligde 2 gol kaydeden Asensio, bu golle birlikte gol sayısını 3'e çıkardı. 29 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında da rakip fileleri sarsmıştı.

FENERBAHÇE BU SEZON İLK KEZ İLK DEVREDE 2 GOL VE EN ERKEN GOLÜ YEDİ

Beşiktaş deplasmanında 22 dakikada 2-0 geriye düşen Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ilk kez ilk yarıda kalesinde 2 gol gördü. Sezonun geride kalan kısmında Beşiktaş'ın dışında sadece Alanyaspor'dan 2 gol yiyen sarı-lacivertliler, bu gollerin bir tanesini ilk devrede bir tanesini ise ikinci devrede kalede görmüştü.

Öte yandan El Bilal Toure'nin 5'inci dakikada attığı gol Fenerbahçe'nin bu sezon en erken yediği gol oldu.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İsmail Yüksek, Beşiktaş derbisinin 90+3'üncü dakikasında sarı kart gördü. Trabzonspor, Samsunspor ve Gaziantep FK maçlarında gördüğü kartların ardından sınırda bulunan İsmail, Beşiktaş maçında da sarı kart görerek Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

