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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Yasin Kol Oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Yasin Kol Oldu
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Yasin Kol yönetiminde karşı karşıya gelecek. Kol, bu sezon 27 maç yönetti ve kariyerinde 2. derbisini yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde görev alacak hakem Yasin Kol, bu sezon 2. kez derbide düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Derbide hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, bu sezon Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçında görev alarak kariyerindeki ilk derbiyi yönetmişti.

Bu sezon 27 maç yönetti

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 16, 1. Lig'de 9 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 27 karşılaşmayı yönetti. Kol ayrıca 8 defa da AVAR'da görevlendirildi. 37 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin sadece Sivasspor maçında düdük çalarken, Beşiktaş'ın da Galatasaray karşılaşmasını yönetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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