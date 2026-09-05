Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'dan derbi zaferi açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, takım olarak iyi performans sergilemeye devam etmek istediklerini belirtti.

Chobani Stadı'nda oynanan maçın ardından 25 yaşındaki defans oyuncusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Emirhan, "Bu 3 puan bizim için çok büyük moral oldu. Kadıköy'de 3 puan aldık. Gerçekten çok mutluyuz. Çok iyi çalışmıştık, çok çalışmıştık. Hoca da bu maçın çok üstünde durmuştu. Çünkü derbi, o da farkında. O da İtalya'da derbilerde görev yaptı. İnşallah böyle devam eder. Bu tür maçları biliyorsunuz, biz Beşiktaş olarak iyi oynuyoruz." diye konuştu.

Emirhan Topçu, Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown'ın Samsunspor maçının ardından yaptığı "Beşiktaş derbisi için taraftarımıza mesajım yok. Onların taraftarına mesajım var. Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırlardır." açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Vallahi bizim taraftarımıza güzel bir mesaj vermişti 'Hoş geldiniz' diye. Hoş bulduk dedik. Biz de zaten bunun cevabını verdiğimizi düşünüyorum. Biz de ikinci devre Beşiktaş'a bekleriz. Onlar da hoş gelir inşallah. Tekrardan orada görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Bireysel performansıyla ilgili de konuşan Emirhan Topçu, "İsim isim bakmıyorum. Elimden gelen performansı vermeye çalışıyorum. O maç öyle oldu, bu maçta böyle oldu. İnşallah hep böyle devam eder. Yani Anadolu kulüplerine karşı, büyük takımlara karşı... 3 puan 3 puandır. Kime karşı iyi oynadığın önemli değil. Ben hep böyle oynamaya çalışacağım, her zaman elimden geleni vermeye çalışıyorum." diyerek açıklamalarını tamamladı.

Kaynak: AA