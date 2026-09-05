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Kartal: Mağlubiyetin Tek Sorumlusu Biziz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri derbinin ardından, beklentilerin altında oynadıklarını ve mağlubiyetin sorumluluğunu ekibiyle birlikte aldıklarını söyledi. Ayrıca hakem kararlarına da tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ekibiyle mağlubiyetin sorumluluğunu aldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık, bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu biziz. Ekibimizle sorumluluğu alıyoruz. Üzüldüğümüz konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi futbol seyrettiremedik. Bundan ders çıkaracağız. Biz topa sahip olmayı seven bir takımız. Bu, bizim en önemli silahlarımızdan biri. Bugün topa çok sahip olamadık. Oyun geçişe döndü çünkü sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla rakip pozisyonlar üretti." diye konuştu.

Hakemlerin kendilerine karşı tutumlarından şikayet eden Kartal, şöyle devam etti:

"Dört haftadır ligde mücadele ediyoruz. Dört haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4'üncü oldu. Takdir hakları, sahadaki davranışları, verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi ikinci forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve 2. golü yedik."

Transferleri, transfer komitesiyle beraber karar alarak yaptıklarını anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"66. dakikadan sonra gol atamama durumumuz maçtan maça değişen bir durum. Bununla ilgili herhangi bir şeyimiz yok. 66'dan sonra da goller gelebilir. Gol attıktan sonra biz istemesek de takım koruma güdüsüyle geri yaslanabiliyor. Bunlarla ilgili tartışacak bir taraf bulamıyorum. Biz fizik olarak iyi durumdayız ama biz fiziksel olarak da taktiksel olarak da bugün iyi değildik."

Kaynak: AA
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