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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 4 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİNİ DE YÖNETMİŞTİ

Yasin Kol, bu sezon kariyerindeki ilk derbi mücadelesi olan Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasında da düdük çalmıştı. Siyah-beyazlılar, o maçı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte haftanın diğer karşılaşmalarını yönetecek hakemler;

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan:

göz göre göre.fener in adamı gs yi karta boğan hakemi sen fb bjk maçına ata.

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Haber YorumlarıCiM BOM:

Kim oynarsa oynasin,kim düdük calarsa calsin,kim isterse tff ve mhk baskani olsun,sezon sonunda hepsini üst üste koyum sampiyon olan her zaman CiM BOM olacaktir..

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Haber YorumlarıSelim Demir:

yabancı yine yok macunla ala koç üzülür şimdi

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