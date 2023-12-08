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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisine Çıkıyor

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, liderlik koltuğunda yer almak için 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. İsmail Kartal, oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı-kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçeli taraftarlar da deplasman tribününde yer alabilecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, yarın Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Ligde geride kalan 14 maçın 12'sinden galip ayrılan sarı-lacivertliler, 1 beraberlik bir de mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlardan elde ettiği 37 puanla averajla liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde mutlu sona ulaşarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karagümrük ve Sivasspor maçlarının ardından Beşiktaş'ı da yenerek yeniden bir seri yakalamanın hesaplarını yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, çalışmalarını da bu yönde sürdürüyor.

KARTAL'DAN REHAVET UYARISI

İsmail Kartal'ın mücadele ile ilgili taktik çalışmalarında ve maç toplantılarında oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam rakibin sakat oyuncularının çokluğu ile ilgilenmediklerini ve kendi oyunlarına odaklanacaklarını ifade etti.

SAMET İLE CRESPO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı-kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Samet Akaydın ile Miguel Crespo, sarı kart görmeleri halinde ligin 16'ncı haftasında oynanacak Konyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

BECAO VE ZAJC SAKAT

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşılaşması öncesinde 2 sakat oyuncu bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Becao ve Zajc, sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Djiku'nun maç kadrosunda yer alması beklenirken takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksikleri bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş'ın karşılaşmada olup olmayacakları belirsizliğini koruyor.

DZEKO 11 GOL KAYDETTİ

Sarı-lacivertli ekipte Edin Dzeko, Sivasspor maçında fileleri havalandırarak gol sayısını 11'e yükseltti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın güvendiği isimlerin başında gelen Dzeko, Beşiktaş derbisinde önemli bir rol oynayacak. Bu oyuncunun yanı sıra Kartal, Tadic ile Szymanski'ye her maç forma şansı veriyor. Ligde ve Avrupa'da oynanan maçlarda süre alan Tadic ile Szymanski, beğenileri topluyor.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR DA YER ALACAK

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde deplasman tribününde yer alabilecek.

İstanbul Valiliği, İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla sarı-lacivertli bin 814 taraftarın Beşiktaş deplasmanında olacağını açıkladı. Bu kararla sarı-lacivertli taraftarlar 5 yıl aranın ardından Beşiktaş deplasmanında yer alacak. Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş deplasmanına en son 2018-2019 sezonunun 23'üncü haftasında 25 Şubat 2019'da desteklemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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