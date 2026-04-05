Beşiktaş maçından notlar (Fenerbahçe cephesi)

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Teknik direktör Domenico Tedesco, milli aranın ardından 3 değişiklik yaparak ilk 11'i belirledi. Ayrıca, kart sınırında bulunan 6 futbolcu derbi öncesi dikkatli olmalı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi maçta karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yasin Kol düdük çaldı. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum üstlendi.

TEDESCO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli aradan önce oynanan son maç olan Gaziantep FK karşılamasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, Levent Mercan, Yiğit Efe Demir ve Sidiki Cherif'i yedek oturttu. Bu isimlerin yerine Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Anderson Talisca ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip maça, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Musaba, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

SKRINIAR GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 19 Şubat'ta UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Nottingham Forest'ı konuk ettiği maçta sakatlanarak 29'uncu dakikada oyundan çıkan Milan Skriniar, sakatlığını atlattı ve Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı. Deneyimli stoper Skriniar bu dönemde 7 maç kaçırmıştı.

KART SINIRINDA 6 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe'de 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte; Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Archie Brown ve Mert Müldür derbide kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Sarı-lacivertli ekipte cezalı duruma düşen futbolcu olması halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Zecorner Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
