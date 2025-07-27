Fenerbahçe, Benfica'ya 3-2 Yenildi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 3-2 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Estadio da Luz Stadyumu'nda Benfica ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-2 mağlup ayrılırken, Fenerbahçe'nin gollerini 45. dakikada İrfan Can Kahveci ve 59. dakikada Youssef En-Nesyri attı. Portekiz ekibinin gollerini ise 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Brown (k.k.) ve 81. dakikada Araujo kaydetti.

Bu maçla birlikte Portekiz kampını sonlandıran sarı-lacivertli ekip, İstanbul'a dönerek hazırlıklarına burada devam edecek. - İSTANBUL