Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaşacak. Takım, Samandıra Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Cenk Tosun sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica ile yarın sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışması gerçekleştirildi.

Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmasını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Chobani Stadı'nda saat 22.00'de Benfica'yı ağırlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
