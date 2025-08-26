Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Portekiz'de
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, özel uçakla Lizbon'a ulaştı. Takım, konaklayacağı otele güvenlik önlemleri eşliğinde geçti ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından karşılandı. Teknik direktör Jose Mourinho ve Anderson Talisca, basın toplantısında medyanın sorularını yanıtlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Portekiz'e geldi.
Özel uçakla Lizbon'a inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti.
Güvenlik önlemleri eşliğinde otele giren kafileyi Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, TSİ 20.00'de basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli takım, TSİ 20.30'da statta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor