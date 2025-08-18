Fenerbahçe Benfica Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica maçı hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman yaparak başladı. Iddialı bir şekilde çalışan sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen idman; salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman devam etti. Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın ilk 15 dakikasını basına açık yapacağı antrenman ile Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

