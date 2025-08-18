Fenerbahçe, Benfica ile Play-Off Turu Maçına Çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu turda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor. Turun ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın

Ferencvaros - Karabağ

Kızılyıldız - Pafos

Rangers - Club Brugge

20 Ağustos Çarşamba

Bodo/Glimt - Sturm Graz

Celtic - Kairat

Basel - Kopenhag

Fenerbahçe - Benfica - İSTANBUL