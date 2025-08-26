Fenerbahçe Benfica ile Deplasmanda Buluştu

ŞAMPİYONLAR Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Portekiz'de konaklayacağı otele ulaştı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica, 0-0'ın rövanşında yarın evinde temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bugün akşam saatlerinde konaklayacağı otele ulaşan sarı lacivertli takım bir grup taraftar tarafından karşılandı.

Bazı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirirken TSİ 20.00'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. Sarı-lacivertliler TSİ 20.30'da ise Benfica maçının son çalışmasını yapacak.