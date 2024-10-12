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Fenerbahçe Beko, Yalovaspor'u Uzatmada Geçti

Fenerbahçe Beko, Yalovaspor'u Uzatmada Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 90-97 yenildi. Maçın normal süresi 83-83 eşitlikle sonuçlanırken, uzatmada Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi.

Salon: Yalova 90. Yıl

Hakemler : Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

Yalovaspor Basketbol : McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Akif Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4, Melih Kapucu

Fenerbahçe Beko : Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Hayes-Davis 22, Tarık Biberoviç 16, Mert Emre Ekşioğlu, Zagars 7, Colson 14

1. Periyot: : 26-25

Devre: 44-34

3. Periyot: 65-57

Normal süre: 83-83

Uzatma: 90-97 ( Fenerbahçe Beko )

5 faulle çıkanlar: 44.30 McConico ( Yalovaspor Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 90-97 yenildi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ilk çeyreğini 26-25 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 44-34 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte 65-57'lik üstün olan Yalovaspor'a karşı Fenerbahçe Beko, final periyodunda son saniye üçlüğüyle skoru 83-83 yaparak maçı uzatmaya götürdü.

Uzatmalarda üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 97-90 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Spor

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