Fenerbahçe Beko, Yalovaspor'u Uzatmada Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 90-97 yenildi. Maçın normal süresi 83-83 eşitlikle sonuçlanırken, uzatmada Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi.
Salon: Yalova 90. Yıl
Hakemler : Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk
Yalovaspor Basketbol : McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Akif Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4, Melih Kapucu
Fenerbahçe Beko : Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Hayes-Davis 22, Tarık Biberoviç 16, Mert Emre Ekşioğlu, Zagars 7, Colson 14
1. Periyot: : 26-25
Devre: 44-34
3. Periyot: 65-57
Normal süre: 83-83
Uzatma: 90-97 ( Fenerbahçe Beko )
5 faulle çıkanlar: 44.30 McConico ( Yalovaspor Basketbol )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Yalovaspor Basketbol, sahasında Fenerbahçe Beko'ya 90-97 yenildi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçı ilk çeyreğini 26-25 önde geçen ev sahibi takım, devre arasına 44-34 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte 65-57'lik üstün olan Yalovaspor'a karşı Fenerbahçe Beko, final periyodunda son saniye üçlüğüyle skoru 83-83 yaparak maçı uzatmaya götürdü.
Uzatmalarda üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 97-90 galip ayrıldı.