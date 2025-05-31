Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, Play-Off Çeyrek Finali'nde Eşitliği Sağladı

Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom, Play-Off Çeyrek Finali'nde Eşitliği Sağladı
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Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u ilk maçta 89-68 yenip, ikinci maçta uzatmaya giden karşılaşmada 85-77 kaybetti. Seri 1-1'e geldi ve yarı finale yükselecek takım son maçta belirlenecek.

SALON: Ankara Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

TÜRK TELEKOM: Angola 26, Alexander 12, Brown 15, Smith, Bess, Melih Tunca 9, Hanlan 10, İsmet Akpınar, Makoundou 6, Berkan Durmaz 7

FENERBAHÇE BEKO: Guduric 2, Nigel Hayes 11, McCollum 12, Birch, Melih Mahmutoğlu 9, Metecan Birsen 3, Hall 8, Baldwin 11, Melli 4, Sertaç Şanlı 12, Emre Ekşioğlu, Colson 5

1'İNCİ PERİYOT: 12-22

DEVRE: 34-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-56

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında evinde 89-68 mağlup ettiği Türk Telekom'a ikinci maçın uzatmaları sonunda 85-77 yenildi. Bu skorla seride durum 1-1'e geldi. Yarı finale yükselecek takım 3'üncü ve son maçta belli olacak.

Maça etkili başlayan sarı-lacivertli ekip ilk çeyreği 22-12 önde tamamladı. 2'nci periyotta toparlanan ve hücumda sayılar üretmeye başlayan ev sahibi ekip çeyrek sonunda farkı 5 sayıya indirdi ve takımlar soyunma odasına 34-39'lük Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle gitti. Ankara temsilcisi, 2'nci periyotta savunma direncini artırarak oyuna dengeyi getirip öne geçse de periyot 56-56 eşitlikle noktalandı. Son çeyreğin başından son dakikalarına kadar oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi 72-72 sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında daha az hata yapan ev sahibi takım maçtan 85-77 galip ayrılarak yarı final şansını son maça taşıdı.

Maçın en skorer ismi ise 26 sayıyla Türk Telekom'dan Braian Angola Rodas oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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