Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Finalde Karşılaşacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği maç programı açıklandı. Final serisi 17 Haziran'da başlayacak ve toplamda 4 galibiyet alan takım şampiyon olacak.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

17 Haziran Salı:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

19 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

21 Haziran Cumartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

23 Haziran Pazartesi:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

Gerekmesi halinde oynanacak maçlar

25 Haziran Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

27 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

29 Haziran Pazar:

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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