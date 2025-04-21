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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Play-Off'larında Paris Basketbol'u Ağırlıyor

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Paris Basketbol takımını konuk edecek. Mücadele Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekibin saha avantajına sahip olduğu seride 3 galibiyete ulaşacak takım adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Ligde normal sezonu 8. sırada tamamlayan Paris Basketbol, play-in aşamasında Real Madrid'e üstünlük sağlayarak play-off biletini almayı başardı.

İki ekibin normal sezonda oynadığı iki maçı da Fenerbahçe Beko kazandı. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan müsabakadan 87-83'lük galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçı da Nigel Hayes-Davis'in son saniye 3'lüğüyle 101-100'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis ligde normal sezonun en iyi 5'ine, başantrenör Sarunas Jasikevicius da yılın koçu seçildi.

Serinin ikinci maçı yine Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde 24 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

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Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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