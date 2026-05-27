Haberler

Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe Beko, seride 1-0 öne geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Erokspor'u 94-72'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Ahmet Tatlıcı, Yener Yılmaz

Fenerbahçe: Birch 5, Baldwin 9, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Hall 10, Tucker 19, Melih Mahmutoğlu 13, Melli 6, Metecan Birsen 8, Tarık Biberoviç, Zagars 3, Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Erokspor: Egehan Arna 6, Simmons 11, Thurman 14, Love 8, Galloway 8, Cornelie 8, Crawford 11, Pangos 2, Thomas Akyazili, Ahmet Düverioğlu 4, Ozan Yılmaz, Metehan Akyel

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 28-19 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 66-49 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lukaku'dan Tedesco'ya olay sözler

Yıllarca içinde neler biriktirmiş! Tedesco'ya demediğini bırakmadı
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Özgür Özel'in üzerinde kara bulutlar! Bayramda acı haber geldi
Çobandan Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem dolu şiir

Kılıçdaroğlu'na yazdığı şiirle seslendi! Sözleri hayli dikkat çekici
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

Acun'un ilk transferi Galatasaray'dan
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri