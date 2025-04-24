Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 89-72 ile Geçti

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 89-72 mağlup etti. Sarı-lacivertliler seride durumu 2-0'a getirdi.

THY Euroleague play-off serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. İlk düdükle birlikte konuk ekip mücadeleye Shorts ve Kevarrius'un basketleriyle hızlı başlarken, sarı-lacivertlilerde Bonzie Colson serbest atış ve sonrasındaki üçlüğü ile 9-6 öne geçti. Nigel Hayes-Davis ile Nadir Hifi'nin karşılıklı basketleriyle geçilen bölümün ardından, Tarık Biberovic 3 sayılık isabet buldu ve Fenerbahçe maçta 7 sayılık fark yakaladı. Devon Hall, ilk periyodun son saniyelerinde turnikeye girerek isabet buldu ve Fenerbahçe 29-20 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla başlayan 2. çeyrekte Paris ekibi, Hayes, Tyson ve Shorts ile farkı eritmeye çalıştı. Fenerbahçe'de ise Tarık, Baldwin ve Nigel basketleriyle farkı 9 sayıda tuttu. 40-31

Nicolo Melli'nin smacıyla girilen televizyon molası dönüşü Tarık Biberovic ve Nicolo Melli, 3 sayılık isabetler buldu. Marko Guduric ve Errick McCollum'un 2 sayılık basketleri sonrası Nigel Hayes-Davis de serbest atış çizgisinde hata yapmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 61-38'lik skorla girdi.

Devon Hall'ın 3 sayılık isabetiyle başlayan 3. periyotta, iki takım da üst üste hücumlardan eli boş döndü. Shorts'un etkili oyunuyla Paris Basketbol maça tutunmak isterken, Tarık Biberovic serbest atıştan bulduğu basketlerle yeniden farkı 23 sayıya çıkardı. Nadir Hifi ve Ouattara'nın sayılarına Tarık Biberovic 3 sayılık atışıyla karşılık verdi. Savunmada etkili olan sarı-lacivertliler Wade Baldwin ile üst üste sayılar bulurken, 3. periyot 76-57'lık skorla tamamlandı.

Fransız ekibi son çeyreğe Shorts ve Jantunen ile bulduğu basketlerle başladı. Kanarya, Nigel Hayes'ın pota altındaki etkili oyunuyla 4 dakika 36 sayı kala farkı artırdı. 82-64

Pierre ve Malcolm'un karşılıklı 3 sayılık isabetli atışları ile son bölüm geçilirken, Jasikevicius'un öğrencileri parkeden 89-72'lik skorla galip ayrıldı.

Tarık Biberovic 20 sayıyla maçın en skoreri olurken, Paris ekibinde Shorts 18 sayıyla mağlubiyete engel olamadı. Öte yandan konuk ekipte 5 faulle Nadir Hifi oyun dışında kaldı.

Paris'te 1 galibiyet yeterli olacak

3 galibiyetle Final Four bileti alınacak olan serinin 3. maçı 29 Nisan Salı günü Paris'te oynanacak. Gerekmesi halinde 4. karşılaşma 1 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Bu sezonki Euroleague Final Four, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Play-off'ların ilk yarısında ulaşılan en yüksek sayı

Paris Basketbol karşısında ilk yarıda 61 sayı bulan Fenerbahçe, Euroleague'de bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertliler, 2005 yılından bu yana play-offların ilk yarısında atılan en fazla sayıya ulaştı.

Final Four mesajı

Karşılaşma öncesi kadroların okunduğu esnada pota arkasında dev koreografi açıldı. Takımın maskotu olan Yellow'un bir eliyle Eyfel Kulesi'ni tuttuğu, diğer elinde ise Euroleague kupasının olduğu pankart açılırken, tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Emilio Perez (İspanya), Ioannis Foufis (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 16, Devon Hall 9, Marko Guduric 13, Bonzie Colson 6, Khem Birch, Wade Baldwin 11, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic 20, Dyshawn Pierre 5, Jilson Bango, Errick McCollum 2, Nicolo Melli 7

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Paris Basketball: Timothy Shorts 18, Tyson Ward 10, Herrera, Kevarrius Hayes 4, Jantunen 9, Nadir Hifi 15, Collin Malcom 8, Bandja Sy 3, Leon Kratzer, Yakuba Ouattara 5, Cavaliere, Dossou-Yovo

Başantrenör: Tiago Splitter

1. Periyot: 29-20 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 61-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 76-57 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL