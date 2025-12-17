Haberler

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu. Başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakibin maçın genelinde istediğini sahaya yansıttığını belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 16. haftasında konuk ettiği Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, Yunanistan ekibinin maçın genelinde istediğini sahaya yansıtarak galibiyete ulaştığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı başantrenör, "Ergin Ataman'ı ve Panathinaikos'u tebrik ediyorum. Maçın genelinde kendi oyununu oynayan ve galibiyete ulaşan taraf onlardı. Ancak takımımı da tebrik ediyorum. En iyi basketbolumuzu oynayamadık ama mücadelemiz her zaman oradaydı. Bu tempoda galibiyet serisi elde etmek zor. Zorlu maçlara çıkacağız. Geride bıraktığımız süreçte gösterdiğimiz performans dolayısıyla takımımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Karşılaşmada 22 top kaybı yapmaları ve son periyotta Panathinaikos'un 31 sayı bulmasıyla ilgili soruları da yanıtlayan Jasikevicius, şu ifadeleri kullandı:

"77 sayı bulduk ve maçın içinde kalmayı başardık. Çok çalıştık ama beklediğimiz reaksiyonu alamadık. Çok fazla maç oynuyoruz, agresif bir takvimden geçiyoruz. Bu dönemde de bunlar yaşanabiliyor. Karşımızda iyi bir takım ve deneyimli bir başantrenör vardı. Bu maça hazırlanmak için bize göre bir gün daha fazla zamanları vardı. Rakibimiz bize zarar veren bazı işler yaptı. Değiştirmeye çalıştığımız birçok konu vardı ama bunları maç içinde başaramadık."

Müsabakanın hakemlerinin performansıyla ilgili bir soruyu Sarunas Jasikevicius, "EuroLeague'de takip ettiğimiz belirli kurallar var. Noel döneminde paramın cebimde kalmasını tercih ediyorum. Elbette daha sonra resmi kanallardan bununla ilgili iletişimde bulunacağız." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title