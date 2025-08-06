Fenerbahçe Beko'nun Kupaları Rotterdam'da Taraftarlarla Buluştu

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı 3 kupa, Rotterdam'daki Fenerbahçe taraftarıyla buluştu. Taraftarlar, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı görme fırsatını yakaladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bu sezon kazandığı 3 kupa, Rotterdam'daki Fenerbahçe taraftarıyla buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi Avrupa'nın dört bir yanından gelen taraftarları Rotterdam'da yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko'nun bu sezon kazandığı Avrupa Ligi kupası, Süper Lig şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası'nı Rotterdam'a getirerek taraftarlarını kupayla buluşturdu.

Karşılaşma için Rotterdam şehir merkezindeki taraftar buluşma noktasına gelen Fenerbahçeli taraftarlar, 3 kupayla birlikte fotoğraf çektirme şansı yakaladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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