Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Monaco'yu 70-81 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bu tarihi zafer sonrası birçok ünlü isim Fenerbahçe'yi tebrik etti. Fenerbahçe'nin futbol takımının teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı gönderiyi alıntılayarak, 'Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler' notunu düştü.
THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monoco'yu 70-81 mağlup etti. İkinci kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, taraftarına büyük sevinç yaşattı.
TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM YAPTI
Tarihi zafer sonrası spor, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Fenerbahçe'yi tebrik etti. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunu kutlayanlar arasında Jose Mourinho da vardı.
Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı gönderiyi alıntıladı. Portekizli teknik adam paylaşımına, "Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler" notunu düştü.