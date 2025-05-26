Fenerbahçe Beko'nun Euroleague şampiyonluğu sonrası Mourinho'dan tek cümlelik paylaşım

THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Monoco'yu 70-81 mağlup etti. İkinci kez kupayı müzesine götüren sarı-lacivertliler, taraftarına büyük sevinç yaşattı.

TEK CÜMLELİK PAYLAŞIM YAPTI

Tarihi zafer sonrası spor, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlü isim Fenerbahçe'yi tebrik etti. Fenerbahçe'nin Avrupa şampiyonluğunu kutlayanlar arasında Jose Mourinho da vardı.

Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Fenerbahçe resmi hesabının paylaştığı gönderiyi alıntıladı. Portekizli teknik adam paylaşımına, "Bu süper takım ve süper hocaya tebrikler" notunu düştü.