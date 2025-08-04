Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı
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Sezonu 3 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Beko, geçen sezon New Orleans Pelicans formasını terleten Brandon Boston Jr.'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Geride kalan sezonda 3 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, kadrosunu yeni bir yıldızla güçlendirdi.

NBA'DEN TRANSFER

Fenerbahçe Beko, geçen sezon New Orleans Pelicans formasını giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Brandon Boston Jr. ile bir yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Brandon Boston Jr'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.' denildi.

Fenerbahçe Beko, NBA'den yeni transferini açıkladı

SEZON İSTATİSTİKLERİ

23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 42 maçta 10.7 sayı, 3.2 ribaund, 2.2 asist ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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