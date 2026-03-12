Haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Lig'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında

Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, Belgrad Arena'da saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 29 maçta 22 galibiyetle lider durumda.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 31. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle karşılaşacak.

Belgrad Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.

Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.

