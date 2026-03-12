Fenerbahçe Beko, Avrupa Lig'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 31. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibiyle yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, Belgrad Arena'da saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 29 maçta 22 galibiyetle lider durumda.
Avrupa Ligi'ndeki 29 karşılaşmada 22 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturuyor.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan müsabakayı Kızılyıldız, 86-81 kazandı.
Rakipler arasında oynanan son 5 müsabakanın 4'ünü Sırbistan temsilcisi kazanırken Fenerbahçe Beko, bu süreçteki tek galibiyetini deplasmanda 96-91'lik skorla yaşadı.
Kaynak: AA / Süha Gür