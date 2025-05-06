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Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Liderliği Garantiledi

Fenerbahçe Beko, Karşıyaka'yı Mağlup Ederek Liderliği Garantiledi
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında evinde Karşıyaka'yı 78-67 yenerek normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi. Karşılaşmanın en skorer ismi Muhsin Yaşar 19 sayı ile konuk ekibe katkı sağladı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Tolga Edis, Batuhan Söylemezoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 9, McCollum 5, Zagars 12, Guduric 12, Sertaç Şanlı 7, Baldwin 9, Birch 4, Colson 4, Hall 2, Melih Mahmutoğlu 8, Metecan Birsen 6, Emre Ekşioğlu

KARŞIYAKA: Muhsin Yaşar 19, Smith 14, Braimoh 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Ozan Yılmaz 9, Maxhuni 5, Hollins 7, Mert Celep 7, Mehmet Efe Demirel 2, Emin Eminoğlu, Yalın Yıldız

1'İNCİ PERİYOT: 27-13

DEVRE: 46-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-53

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci haftasında evinde konuk ettiği Karşıyaka'yı 78-67 mağlup ederek normal sezonun bitimine iki hafta kala liderliği garantiledi. Karşılaşmanın en skorer ismi konuk ekipte 19 sayı üreten Muhsin Yaşar oldu. Ev sahibinde ise Arturs Zagars ile Marko Guduric 12'şer sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 26'ncı galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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