Haberler

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Sezonuna Galibiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in yeni sezonunda Paris Basketball'u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı. Maçın en skorer ismi Hifi olurken, Fenerbahçe'de Hall 22, Tucker ise 20 sayı üretti.

SALON: Ülker spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Arturas Sukys, Sergio Silva

FENERBAHÇE BEKO: Hall 22, Tucker 20, Colson 7, Bacot 4, Jantunen 5, Melli 9, Baldwin 10, Tarık Biberovic 6, Birch 2, Onuralp Bitim, Boston Jr. 5, Metecan Birsen 3

PARİS BASKETBALL: Ouattara 5, Robinson 17, M'Baye 6, Herrera 2, Faye 2, Willis 4, Hifi 23, Hommes 9, Dokossi 2, Morgan 2, Cavaliere 5, Bako

1'İNCİ PERİYOT: 25-19

DEVRE: 43-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de yeni sezonun ilk maçında evinde konuk ettiği Paris Basketball'u 96-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İlk periyoda etkili başlayarak 25-19 önde tamamlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda 14 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamadı, ancak soyunma odasına 3 sayı farkla 43-40 önde gitti.

Fenerbahçe, İlk bölümü karşılıklı sayılarla dengeli başlayan 3'üncü periyodun sonunda iyi savunmayla rakibin hücumlarını durdurmayı başardı. Periyod sonunda Melli'nin art arda bulduğu 3 sayılık atışlarla Fenerbahçe Beko bu çeyreği de 70-59 önde bitirdi. Son periyotta etkili olan sarı-lacivertliler maçtan 96-77 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi rakip takımdan Hifi olurken, Fenerbahçe Beko'da maçın oyuncusu olan Hall 22, Tucker ise 20 sayı üretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde

Elinde bu 50 TL'den olan köşeyi döndü! Artık binlerce TL değerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.