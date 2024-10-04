Fenerbahçe Beko, EuroLeague Sezonuna Galibiyetle Başladı

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Uros Nikolic, Jordi Aliaga

FENERBHAÇE BEKO: Baldwin 19, Wilbekin, Melli 5, Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 15, Hall 5, Pierre 2, Guduric 4, Zagars 3, Colson 10, Marjanovic 8, Birch 4

OLYMPIACOS: Walkup 2, Williams-Goss 6, Wright 15, Vildoza 2, Vezenkov 11, Papanikolaou, Dorsey 6, Peters 2, Petrusev 9, Mckissic 13, Fournier 5

1'İNCİ PERİYOT: 17-13

DEVRE: 32-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-56

Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Yunan ekibi Olympiacos ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-lacivertli ekip; Baldwin, Guduric, Colson, Hayes-Davis ve Marjanovic 5'iyle çıktı. Konuk ekip Olympiacos ise; Williams-Goss, Dorsey, Fournier, Vezenkov ve Wright ile parkede yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede ilk periyodu sarı-lacivertli ekip 17-13 üstün kapattı. İkinci periyotta Fenerbahçe'nin farkı açmasına izin vermeyen Olympiacos, etkili hücumlar üreterek devreye 4 sayı farkla önde girmeyi başardı: 32-36. Üçüncü periyotta ev sahibi Fenerbahçe baskın oyun ortaya koydu ve son çeyreğe 1 sayı önde girdi: 57-56. Son periyotta farkı açan sarı-lacivertli ekip, çekişmeli geçen karşılaşmayı 82-71 kazanarak Turkish Airlines EuroLeague'de sezona galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 19 sayı üreten Wade Baldwin oldu. Olympiacos'ta ise Moses Wright 15 sayıyla oynadı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da salondan takip etti.

SCOTTIE WILBEKIN SAKATLANDI

Sarı-lacivertli ekipte 31 yaşındaki oyun kurucu Scottie Wilbekin, ilk periyodun bitimine 1: 28 kala içeri doğru hareketlenerek şuta kalktı ve pozisyonda sağ dizinden sakatlandı. Bir süre yerde kalan Wilbekin, takım arkadaşlarının da yardımıyla kenara alındı ve mücadeleye devam edemedi.