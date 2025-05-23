Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four'da Finale Yükseldi

Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four'da Finale Yükseldi
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı final maçında Yunan ekibi Panathinaikos’u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, pazar günü kupayı kazanmak için mücadele edecek.

SALON: Etihad Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga Embid, Mehdi Difallah, Robert Lottermoser

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 13, Baldwin IV 10, Melli 9, Sertaç Şanlı, Nigel Hayes-Davis 7, Tarık Biberoviç 15, Hall 18, Pierre 2, Guduric 3, Colson 3, Birch 2

PANATHİNAİKOS: Kalaitzakis, Brown, Sloukas 2, Cedi Osman 22, Papapetrou, Grant 15, Nunn 19, Lessort 7, Gabriel 4, Hernangomez 5, Mitoglou, Ömer Yurtseven 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-14

DEVRE: 38-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48

EuroLeague Final Four yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip pazar günü kupayı kazanmak için final maçına çıkacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four yarı final karşılaşmasında Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenen EuroLeague Final Four, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bulunan Etihad Arena'da düzenlendi.

Mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 22-14 önde kapattı. İkinci çeyrekte de Fenerbahçe Beko üstünlüğünü sürdürse de Ergin Ataman'ın öğrencileri farkı azalttı: 38-33. Üçüncü çeyrekte sarı-lacivertliler farkı korudu ve son çeyreğe 55-48'lik skorla önde girdi.

Dördüncü periyotta vitesi arttıran Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-76 kazandı ve EuroLeague'de finale yükseldi. Fenerbahçe Beko'da 18 sayıyla sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Hall, maçın oyuncusu seçildi. Yunan ekibi Panathinaikos'da ise Milli basketçi Cedi Osman 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak isteyen Fenerbahçe Beko, pazar günü Monaco-Olympiakos maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO 4. KEZ FİNALDE

Panathinaikos'u mağlup ederek adını finale yazdıran Fenerbahçe Beko, 4'üncü kez adını finale yazdırmayı başardı. 7 kez Final Four'a adını yazdıran sarı-lacivertliler, 2017 yılında Obradovic'in yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko 2018 yılından sonra ilk kez Final Four'da maç kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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