Haberler

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a Yenildi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Zalgiris Kaunas'a Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci haftasında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu. Maçta Zalgiris, ilk üç periyotta üstünlügünü sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci haftasında Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas'a 84-81 mağlup oldu.

Salon: Zalgirio Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

Zalgiris Kaunas: Nigel Williams-Goss 20, Sylvain Francisco 18, Laurynas Birutis 9, Dustin Sleva 4, Ignas Brazdeikis, Moses Wright 11, Edgaras Ulanovas 7, Azoulas Tubelis 8, Maodo Lo 4, Arnas Butkevicius 3, Deividas Sirvydis, Mantas Rubstavicius

Başantrenör: Tomas Masiulis

Fenerbahçe : Devon Hall 12, Mikael Olli Axel Jantunen 2, Talen Horton Tucker 10, Khem Birch 2, Bonzie Colson

2, Wade Baldwin 36, Nicolo Melli 5, Tarık Biberovic 2, Onuralp Bitim 6, Armando Bacot 4, Brandon Boston Jr.

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 29-20 (Zalgiris Kaunas lehine)

Devre: 43-37 (Zalgiris Kaunas lehine)

3. Periyot: 65-53 (Zalgiris Kaunas lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP'den istifa etti

Tutuklu belediye başkanı zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.