Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Şampiyon Oldu

SALON: Etihad Arena

HAKEMLER: Carlos Peruga, Robert Lottermoser, Milan Nedovic

AS MONACO: Blossomgame 5, Loyd 3, Theis 12, Diallo 19, Jaiteh 1, Strazel 13, James 17, Okobo, Calathes

FENERBAHÇE BEKO: McCollum 3, Baldwin 13, Melli 5, Sertaç Şanlı, Hayes-Davis 23, Tarık Biberovic 3, Hall 13 Pierre, Guduric 19, Colson, Birch 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-18

DEVRE: 33-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-54

5 FAUL: 37.46 Diallo (AS Monaco)

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Mücadelenin ilk 4 dakikasında 3 tane 3 sayılık isabet bulan AS Monaco, bu bölümü 11-4 önde geçti. Kalan dakikalarda oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, periyot sonunda farkı 2 sayıya indirdi: 20-18.

İkinci periyoda iki takım da savunmada etkili başladı ve ilk 2 dakikalık bölümde sayı olmadı. AS Monaco, devreye 5.49 kala farkı 6 sayıya (27-21) çıkarınca Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mola aldı. Periyodun kalan bölümünde oyun hakimiyetini sağlayan sarı-lacivertliler, devreye 2 sayı önde girdi: 33-35.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken, periyodun ilk 5 dakikası Fenerbahçe'nin 42-41 üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe, son periyoda 54-51 önde girdi. Maçın sonuna 6.49 kala sarı-lacivertliler, 11 sayı öne geçti: 51-62. 2.29 kala sportmenlik dışı faul yapan Baldwin, daha önce de teknik faul alması sebebiyle oyun dışında kaldı. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen ve farkı koruyan Fenerbahçe, parkeden 81-70 galip ayrılarak EuroLeague şampiyonu oldu.

FENERBAHÇE BEKO, İKİNCİ KEZ EUROLEAGUE ŞAMPİYONU

7'nci kez Final-Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko, final maçında AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 2017 yılında İstanbul'daki Final-Four'da Olympiakos'u yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yılın ardından ikinci Avrupa zaferini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etti. Daha önce oyunculuk döneminde 6 kez final oynayan Litvanyalı hoca başantrenörlükteki ilk kupasını Fenerbahçe ile kazanmış oldu.

FİNAL FOUR MVP'Sİ NIGEL HAYES-DAVIS

Fenerbahçe Beko'nun AS Monaco ile oynadığı maçta 23 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynayan Nigel Hayes-Davis, Final Four MVP'si ödülünün sahibi oldu.

ÜNLÜ İSİMLER MAÇI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Beko ile AS Monaco arasında oynanan final maçını birçok ünlü isim yerinde takip etti. Basketbol ile futbol camiasının önemli isimleri, yöneticiler ve sanatçılar maç heyecanını Abu Dabi'de yaşadı.

BAKAN BAK FENERBAHÇE BEKO'YU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkish Airlines EuroLeague 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik ederim. Ülkemizin, kulüpler bazında kazandığı en büyük zafer olan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk kupasını, kendisi adına ikinci, ülkemiz adına ise dördüncü kez kazanan Fenerbahçe Beko'ya ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu başarının gelmesinde emeği geçen başta sporcular olmak üzere, teknik heyete ve istatistikçisinden malzemecisine kadar tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum."