Real Madrid: 69-74

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 37. haftasında Real Madrid'e 69-74 mağlup oldu. Maçta başa baş bir mücadele sergilendi, ancak son dakikalarda rakip takım üstünlüğü ele geçirdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Olegs Latisevs, Marcin Kowalski

FENERBAHÇE BEKO: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1

REAL MADRİD: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-19

DEVRE: 34-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-54

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya) ve Marcin Kowalski (Polonya) hakem üçlüsü yönetti. Fenerbahçe Beko maça; Melli, Horton-Tucker, Tarık Biberoviç, Jantunen ve Hall İlk 5'iyle çıkarken Real Madrid ise; Campazzo, Okeke, Hezonja, Tavares, Feliz ilk 5'iyle parkeye çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ve dengeli bir skorla devam eden ilk periyodun son 25 saniyesine 19-19 beraberlikle girilirken Bonzie Colson'un girmeyen son saniye üçlüğünde potadan seken topu tipleyen Nicola Melli takımını 21-19 öne geçirdi ve ilk çeyrek skorunu ilan etti. 2'nci periyoda Silva'nın pota altı sayısıyla başlayan Fenerbahçe Beko çeyreğin ilk 2 dakikasında 8 sayı üreterek rakibini mola almaya zorladı. Bu dakikadan sonra savunma direncini kaybeden Fenerbahçe Beko, ilk yarının bitimine 5.57 kala farkın 1 sayıya kadar inmesine engel olamadı: 29-28. Ardından konuk ekip Tavares'in basketiyle skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-30. Fenerbahçe Beko son 1 dakikasına 40-34 geride girdiği ilk yarıdan bu skorla geride ayrıldı.

2'nci yarıya Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko uzun süre rakibini yakalamaya çalıştığı çeyreğin bitimine 2.51 kala Boston'un basketiyle skora dengeyi getirmeyi başardı: 51-51. Sarı-lacivertli takım çeyrek bitimine 2.08 kala Melli'nin 3 sayılık basketiyle öne geçti: 54-51. Skoru koruyan Fenerbahçe Beko son periyoda 58-54 önde girdi.

Son periyotta skoru dengelemeye çalışan konuk ekip maçın bitimine 5.56 kala Lyles'ın bulduğu basketle beraberliği yakaladı: 60-60. Son dakikaları büyük çekişmeyle geçen maçın son 1 dakikasına 72-66 geride giren Fenerbahçe Beko maçtan 69-74 mağlup ayrıldı.

BAŞKAN SARAN MAÇI NBA AVRUPA HEYETİYLE BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran maçı NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou ve beraberindeki heyetle birlikte salonda takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
