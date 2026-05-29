Fenerbahçe Beko, yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Anadolu Efes ile eşleşti.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
SAFİPORT EROKSPOR: Pangos, Simmons 10, Cornelie 20, Egehan Arna 10, Love 16, Crawford, Ozan Yılmaz, Galloway, Thomas Akyazılı 3, Thurman 6, Ahmet Duverioğlu 8
FENERBAHÇE BEKO: Melli 5, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 21, Hall 5, Birch 8, Metecan Birsen 5, Baldwin IV 10, Mert Emre Ekşioğlu, Demircan Demir, Onuralp Bitim 5, Jantunen 14, Colson 6
1'İNCİ PERİYOT: 11-25
DEVRE: 37-64
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-79
