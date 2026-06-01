Haberler

Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 60 A. Efes: 59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 60-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Fenerbahçe Beko: Devon Hall 3, Tarık Biberovic 16, Bonzie Colson 3, Nicolo Melli 16, Khem Birch, Talen Horton Tucker 14, Mikael Jantunen 5, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr 3, Melih Mahmutoğlu

Başantrenör: Sarunas JasikeviciusKai Jones

A. Efes : Shane Larkin 10, Nick Weiler-babb 2, Vincent Poirier 10, Ercan Osmani 9, PJ Dozier 17, Jordan Loyd 6, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 1, Rolands Smits

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 21-6 (A. Efes lehine)

Devre: 34-21 (A. Efes lehine)

3. Periyot: 51-36 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
