Anadolu Efes: 60-59

İSTANBUL, -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

FENERBAHÇE BEKO: Melli 16, Tarık Biberoviç 16, Hall 3, Colson 3, Birch, Metecan Birsen, Horton-Tucker 14, Melih Mahmutoğlu, Boston Jr. 3, Onuralp Bitim, Jantunen 5

ANADOLU EFES: Larkin 10, Weiler-Babb 2, Dozier 17, Poirier 10, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 1, Loyd 6, Smits, Erkan Yılmaz 2, Jones 2

1'İNCİ PERİYOT: 6-21

DEVRE: 21-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 36-51

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Maça istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Beko, son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan son periyotta rakibini yakalayarak maçı kazanmayı başardı.

Serideki 2'inci maç 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım finale yükselecek ve Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

