Fenerbahçe Beko Darüşşafaka Lassa'yı farklı mağlup etti

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Musa Kazım Çetin, Murat Ciner

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Can Korkmaz 14, Berk Demir, Timma 14, Muhsin Yaşar 8, Abdur-Rahkman 7, Tolga Kay, Carlton 13, Doruk Dora, Bora Yaşar

FENERBAHÇE BEKO: Şehmuz Hazer 5, Sertaç Şanlı 5, Melih Mahmutoğlu 9, Tarık Biberovic 29, Guduric 10, Yam Madar 14, Papagiannis 12, Pierre 3, Emre Ekşioğlu 5, Sestina 6, Yiğit Hamza Mestoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 14-29

DEVRE: 29-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-76

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 98-56 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 29 sayıyla Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, ligdeki 10'uncu galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka Lassa ise ligdeki 7'nci mağlubiyetini aldı.