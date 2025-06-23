Fenerbahçe Beko'dan Şampiyonluk Mesajı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş'ı 91-87 yenen Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu ile şampiyonluk hedeflerini paylaştı. Takım, seride durumu 3-1 yaptı ve finalde kupa kazanmayı amaçlıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında konuk olduğu Beşiktaş Fibabanka'yı 91-87 yenerek seride durumu 3-1 yapan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, ele geçirdikleri avantajı kullanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Melih, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok kaliteli bir takım olduğunu belirten 35 yaşındaki basketbolcu, "Seri çok uzun ve zor. Maç maç bakıyoruz. Tabii ki avantajlı duruma geldik. Çarşamba günü seyircimizin önünde kupayı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş'a çok saygı duyuyoruz. Kolay olmayacaktır. O yüzden aynı ciddiyetle ve konsantrasyonla o maçı da başından sonuna kadar en iyi basketbolumuzu oynayarak inşallah mutlu sona ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 80'in üzerinde maç oynadıklarının hatırlatılması üzerine Melih Mahmutoğlu, "Seneye herhalde final serisini 10 maç üzerinden oynayacağız, öyle duruyor. Biz kaliteli bir kadroyuz ama gerçekten oyuncular için zor. Bir bakımdan güzel, sona ulaştığın zaman güzel oluyor. Ancak mental olarak yorulduk. Avantajlıyız. Bu avantajı sakin kalarak, hatalarımızdan dersler çıkararak ve en iyi şekilde oynayarak inşallah sonunda kupaya uzanırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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