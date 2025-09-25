Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

38'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup etti. Sarı-lacivertliler; Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Euroleague kupalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürdü. Fenerbahçe, erkek basketbolunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyon olma başarısı gösterdi.

FİLENİN EFELERİ

- Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Sarı-kırmızılı kafile, Alanya'ya gidecek.

18.00 Kafilenin karşılanması

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme karşılaşmasında deplasmanda Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda ilk kez bir maçtan galip ayrıldı.

TRABZONSPOR

15.35 Bordo-mavili ekibin yeni transferi Christ Inao Oulai, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

16.00 Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını ilk 20 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FATİH KARAGÜMRÜK

12.00 Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam edecek.

12.30 Teknik direktör Marcel Licka ve iki oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.