Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 yenerek final serisinde durumu 2-0 yaptı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 yenerek final serisinde durumu 2-0 yaptı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı 84-76 mağlup etti. Fenerbahçe durumu 2-0’a getirirken, serinin 3. ve 4. maçları Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler durumu 2-0'a getirirken, seride 3 ve 4. maçlar siyah-beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak.

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Sarı-lacivertliler Khem Birch'in sayılarıyla ilk molaya 6-0'lık seriyle girdi. Savunma ribaundlarında etkili olan Fenerbahçe'de Birch kazandığı basket faul sonrası takımının ilk 9 sayısına imza attı. Siyah-beyazlılar ilk sayısını 9-0'lık seri sonrası buldu. Morgan ile Metecan Birsen'in karşılıklı sayıları sonrası, Jonah Mathews'ın etkili oyunuyla skor 14-10'a geldi. Devon Hall'ın üst üste kaydettiği 3 sayılık atışlarla farkı açan Fenerbahçe, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

Beşiktaş, 2. periyodun başında pota altından bulduğu sayılarla farkı azaltırken, ev sahibi Melih Mahmutoğlu ve Devon Hall ile isabetli sayılar buldu ve periyodun tamamlanmasına 6 dakika 18 saniye kala farkı 12'ye yükseltti. 38-26

İki takımın da boş atışlarla döndüğü bölümün ardından sarı-lacivertliler farkı 17'ye kadar çıkarırken, siyah-beyazlılar Kerem ve Terry ile pota altından sayılar buldu. Fenerbahçe, kenardan başladığı son hücumunda Nigel Hayes-Davis ile 2 sayılık isabet buldu ve soyunma odasına 48-34'lük skorla girdi.

Müsabakanın ikinci yarısına Beşiktaş, Needham, Allman, Mathews ile sayılar bularak girerken, iki takım da üst üste faulle yaptı. Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu önce serbest atışta hata yapmazken daha sonra üst üste 3 sayılık isabetli atışlarla katkı sağladı. Periyodun 7. dakikası sonunda tabelaya 65-47'lik skor yansıdı. Sarı-lacivertliler, final serisinin 2. maçında son çeyreğe 13 sayılık farkla girdi.

Nicolo Melli'nin basketiyle başlayan 4. periyotta, ilk dakikalar Sleva ve Metecan, boyalı alanda karşılıklı basketler buldu. Son 5 dakikaya girilirken konuk ekip farkı tek haneli rakamlara indirse de ev sahibi önce Khem Birch, sonra Wade Baldwin ile karşılık verdi. Melli'nin serbest atıştaki sayılarına Mathews 3 sayı ile karşılık verdi ve 1 dakika 31 saniye kala fark 5 sayıya indi. Jasikevicius'un öğrencileri son 1 dakikada serbest atışlarda hata yapmazken, savunma ribaundlarında da etkili oldu. Fenerbahçe karşılaşmayı 84-76'lık skorla kazanarak seride durumu 2-0 getirdi.

Jonah Mathews 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, mağlubiyete engelleyemedi. Sarı-lacivertlilerde ise Khem Birch 18, Melih Mahmutoğlu 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Jan Vesely, karşılaşma öncesi anons edilirken, tribün tarafından alkışlandı. Çek oyuncu sarı-lacivertli formayla Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra 10 kupa kazandı.

İki başkan birlikte izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, müsabakayı yan yana saha kenarından takip etti. Aracıyla salona gelen Adalı'yı salona girerken yönetim kurulundan birkaç isim de eşlik etti. Serdal Adalı'yı salonda Ali Koç karşıladı. Ev sahibinde yönetim kurulu üyeleri de salonda hazır bulundu.

Final serisinde 3. maç 21 Haziran Cumartesi saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 6, Errick McCollum 6, Marko Guduric 2, Emre Ekşioğlu 3, Khem Birch 18, Devon Hall 11, Metecan Birsen 8, Nicolo Melli 11, Melih Mahmutoğlu 15, Wade Baldwin 4

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Beşiktaş: Berk Uğurlu 14, Derek Needham 5, Dustin Sleva 6, Jonah Mathews 20, Emanuel Terry 10, Uros Plavsic 6, Yiğit Arslan 2, Conor Morgan 4, Kyle Allman 5, Kerem Konan 4

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 28-18 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 68-55 (Fenerbahçe lehine)

5 faulle çıkan: Dustin Sleva, Emanuel Terry (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seride farkı ikiye çıkardı

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