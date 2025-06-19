Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 84-76 Mağlup Ederek Seride Durumu 2-0 Yükseltti

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Basketbol Süper Ligi Final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Maçta öne çıkan isimler arasında Melih Mahmutoğlu ve Khem Birch yer aldı. Ali Koç ve Serdal Adalı'nın maçı birlikte izlemesi dikkat çekti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Nigel Hayes 6, McCollum 6, Guduric 2, Birch 18, Emre Ekşioğlu 3, Baldwin 4, Melih Mahmutoğlu 15, Melli 11, Metecan Birsen 8, Hall 11

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Mathews 20, Needham 5, Sleva 6, Berk Uğurlu 14, Terry 10, Allman 5, Yiğit Arslan 2, Morgan 4, Plavsic 6, Kerem Konan 4

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

DEVRE: 48-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-55

Basketbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş Fibabanka'yı 84-76 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maça Fenerbahçe Beko "Errick McCollum, Emre Ekşioğlu, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Khem Birch" ilk 5'iyle başladı.

Beşiktaş Fibabanka ise "Berk Uğurlu, Derek Needham, Jonah Mathews, Dustin Sleva, Emanuel Terry" ilk 5'iyle parkeye çıktı.

Maça Khem Birch'ün bulduğu 9 sayıyla başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 3 dakikalık bölümü 9-0 önde geçti. Sarı-lacivertliler ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İkinci periyodun bitimine 5.29 kala Fenerbahçe Beko farkı 14 sayıya çıkardı: 40-26. Periyodun kalan bölümü dengeli geçti ve soyunma odasına sarı-lacivertli ekip, 48-34 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, çeyrek sonuna 6 dakika kala Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 17 yaptı: 58-41. Kalan sürede hücumda ve savunmada etkinliğini artıran Beşiktaş, üçüncü periyodun bitimine 1 dakika kala farkı 11'e düşürdü: 66-55. Final periyoduna sarı-lacivertlilerin 68-55 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta Beşiktaş, 2.57 kala farkı 6 sayıya kadar düşürdü: 77-71. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe maçı 84-76 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin üçüncü maçı Cumartesi günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

ALİ KOÇ VE SERDAL ADALI MAÇI BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, final serisinin ikinci maçını saha kenarından birlikte izledi. Başkan Ali Koç takımına destek olurken, Başkan Serdal Adalı da takımını zorlu deplasmanda yalnız bırakmadı.

JAN VESELY MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

2014-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen Jan Vesely, Fenerbahçe Beko- Beşiktaş Fibabanka maçını salondan takip etti. Maç öncesinde ismi anons edilen tecrübeli basketbolcu, taraftarlar tarafından alkışlandı.

TARAFTARLAR SALONU DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, final serisinin ikinci maçında da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurdu. Beşiktaş Fibabanka ile oynanan maçın biletlerini günler öncesinden tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, maç boyunca takıma destek oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek seride farkı ikiye çıkardı

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