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Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı 82-77 ile Geçerek Liderliğe Yükseldi

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçı önde tamamlayan sarı-lacivertliler, son çeyrekteki baskıya rağmen galibiyeti korudu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Uros Nikolic (Sırbistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Fenerbahçe Beko : McCollum, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 17, Guduric 10, Colson 5, Metecan Birsen 4, Baldwin 11, Melli 7, Tarık Biberovic, Hall 10, Pierre 7, Zagars 8

Baskonia : Sedekerskis 8, Forrest 10, Rogkavopoulos 16, Moneke 12, Samanic 6, Howard 3, Raieste, Luwawu-Cabarrot 6, Jaramaz 2, Diop 8, Hall 6

1. periyot: 19-13

Devre: 46-32

3. periyot: 72-59

5 faulle çıkan: Dk. 38.15 Hayes-Davis ( Fenerbahçe Beko )

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Baskonia'yı 82-77 mağlup ederek normal sezonun bitimine 2 maç kala liderliğe yükseldi.

İspanyol ekibi karşlaşmaya 4-0'lık seriyle başlarken ilk 4 dakikalık bölüm, Baskonia'nın 9-4'lük üstünğlüyle tamamlandı. Oyuncu değişikliklerinin ardından 13-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 17-9 öne geçti.

Baskısını ikinci periyotta da sürdüren sarı-lacivertliler, bu çeyreğin ilk 3 dakikalık bölümünde farkı çift hanelere çıkardı: 28-17. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile rakip potada isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-32'lük üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısına Colson'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte ilk 4 dakikalık bölümde farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 59-41. Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos'un sayıları sonucunda 8-0'lık seriyle farkı 10 sayıya indirirken sarı-lacivertliler molaya gitti: 59-49. Molanın ardından Sertaç Şanlı'nın 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükselten Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 72-59 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğine hızlı başlayan taraf Baskonia oldu. İspanyol ekibi 10-2'lik seri yaparak bitime 7 dakika kala farkı da 5 sayıya indirdi: 74-69. Baskonia'nın basketinin ardından iki takım da hücumlardan boş döndü. Maçın bitimine 3 dakika 29 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atıştan bulduğu basketlerle skor 76-69 oldu. Son bölümde Baskonia'nın farkı kapatmasına engel olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-77 galibiyetle ayrılmayı başardı.

İç sahada üst üste 8. maçını kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 22. galibiyetini elde ederken Olympiakos'un mağlup olduğu haftada liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada, Bayern Münih ile de deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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