Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 Mağlup Etti
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Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 yenerek seride 2-0 öne geçti. Maçın sonunda Guduric'in kritik sayılarıyla galip gelen Fenerbahçe'nin, serinin üçüncü maçı 9 Haziran'da oynanacak.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO: Hayes-Davis 14, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 15, Emre Ekşioğlu 5, McCollum, Birch 4, Baldwin 18, Hall 11, Melli 3, Metecan Birsen 4,

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 9, Şehmus Hazer 5, Kenan Sipahi 14, Bouteille 10, Odiase 7, Simonovic 12, Furkan Korkmaz 14, Ponitka 6, Smith 8, Furkan Haltalı 2, Massinburg 2

1'İNCİ PERİYOT: 25-22

DEVRE: 46-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-67

Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 91-89 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride 2-0 öne geçti.

İki takım da maça hücumda etkili başlarken, ilk 3 dakikalık bölüm Bahçeşehir Koleji'nin 12-11 üstünlüğüyle geçildi. Periyodun son anlarında Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle Fenerbahçe öne geçti ve ikinci periyoda 25-22'lik skorla gidildi.

İkinci periyoda iyi başlayan taraf olan Bahçeşehir Koleji, 5.46 kala 31-29 öne geçti. Dengeli geçen periyodun ardından ilk yarı 46-46'lık eşitlikle bitti.

Üçüncü periyoda Hall'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar ve Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5.40 kala farkı 6 sayı yaptı: 59-53. Bahçeşehir Koleji, 3.04 kala Smith'in basketiyle skor üstünlüğünü aldı: 61-62. 7-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, 68-62 öne geçti. Final periyoduna Fenerbahçe'nin 68-67 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyoda Ponitka'nın iki basketiyle başlayan konuk ekip, 7.05 kala 2 sayılık fark yakaladı: 71-73. Fenerbahçe, bitime 1.42 kala Guduric'in 3 sayılık isabetiyle bir kez daha öne geçti. 87-86. Sarı-lacivertliler, Guduric'in maç sonuna 11 saniye varken bulduğu 2 sayılık isabetle maçı 91-89 kazandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından seride durumu 2-0'a getirdi.

Serinin üçüncü maçı 9 Haziran Pazartesi günü Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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