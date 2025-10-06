Haberler

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83 yenerek ilk galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkim Spor'u 105-83 mağlup etti. Maçın en skorer ismi 25 sayı atan Talen Horton-Tucker oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Talen Horton-Tucker 25, Tarık Biberovic 11, Mikael Jantunen 10, Devon Hall 7, Melih Mahmutoğlu 5, Metecan Birsen 9, Bonzie Colson 17, Nicolo Melli 10, Wade Baldwin 7, Emre Ekşioğlu 4, Onuralp Bitim, Armando Bacot

ALİAĞA PETKİM SPOR: Yannick Franke 21, David Efianayi 10, Emre Sonsırma 10, Roberts Blumbergs 15, Martynas Sajus 4, Stanley Whittaker 11, Uzodinma Utomi 6, Jehyve Floyd 6, Mustafa Kurtuldum, Selim Şav

1'İNCİ PERİYOT: 31-27

DEVRE: 60-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 82-66

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu sarı-lacivertliler 31-27 önde kapattı. İkinci periyotta farkı 19 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, devreye 60-41 önde girdi. Üçüncü periyodu baskın oyunuyla 82-66'yla geçen Fenerbahçe, parkeden de 105-83 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 25 sayı üreten Talen Horton-Tucker oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ilk galibiyetini, Aliağa Petkim Spor ise ilk yenilgisini aldı.

